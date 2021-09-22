طرق بسيطة للتحايل على الجوع

يشعر الإنسان بالرغبة بتناول أشياء حلوة أو مالحة خاصة عند الشعور بالملل أو في وقت متأخر من الليل بعد عشاء خفيف، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة الوزن. ووفقا لموقع “ويب ميد” الطبي، فإن القيام ببعض الأشياء البسيطة تساعد في تجاوز هذه العادة مثل البقاء مشغولاً حيث يمكن أن يؤدي الملل إلى الأكل العشوائي، لذا يجب العثور على طريقة لإلهاء النفس، مثلا اتصل بصديق أو اقرأ كتابا أو اذهب للنادي أو مارس التمارين الرياضية.

الاستغناء عن رقائق البطاطا: إذا كنت تعلم أنه من المحتمل أن تستسلم لرغبة ملحة، فلا تدع رقائق البطاطا تتسلل إلى عربة البقالة، وبدلاً من ذلك، قم بتخزين الجوز غير المملح أو المملح قليلاً، فهو يحتوي على البروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي يمكن أن تكون مفيدة لقلبك. وبالنسبة لمحبي الحلويات، دع الآيس كريم في المتجر وبدلا من ذلك، قم بشراء الفراولة الطازجة أو قطع الأناناس.

شرب الماء: إذا كنت تشرب الكثير من الماء، فمن المحتمل أن تأكل كميات أقل من الدهون والسكر والملح، وهو ما تريد تجنبه في وجبة خفيفة، لأن الماء يساعد على ملء الفراغ في معدتك، وهذا يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع أكثر.

ممارسة الرياضة: يمكن أن يكون هذا بمثابة إلهاء، وقد يجعلك أقل احتمالية لتناول وجبة خفيفة بعد ذلك أيضاً، وتظهر الأبحاث أن المشي السريع لمدة 45 دقيقة في الصباح قد يساعد في كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويجعلك أكثر نشاطا على مدار اليوم. إذا لم يكن المشي هو الشيء المفضل لديك، فحاول ركوب الدراجة أو السباحة.

تنظيف الأسنان: قد يبدو غريباً، لكن هذا يجعلك أقل عرضة للوقوع في فخ الطعام لأنك ستسأل نفسك: لماذا أدمر طعم النعناع النظيف والطازج في فمي.