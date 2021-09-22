عبد اللهيان: نعوّل على أفعال واشنطن وليس على أقوالها

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران تعوّل على أفعال الأطراف الأخرى وليس أقوالها في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي. وقال عبد اللهيان خلال لقائه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: إننا “لن نضيّع الوقت ولن نقبل بالسلوك غير البنّاء للولايات المتحدة ولن نعطل بلدنا بالوعود الجوفاء”، مشدّداً على أن “واشنطن يجب أن تعلم أن المحادثات ليست من أجل اتفاقية جديدة بل لضمان عودتها الكاملة لالتزاماتها بموجب القرار الأممي 2231”.

وأشار عبد اللهيان إلى أن حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعمل في إطار المبادئ وتسعى إلى تحقيق نتيجة عملية في المفاوضات الجارية في فيينا.

من جانبه قال بوريل: إن مسؤولية واشنطن عن خلق الوضع الحالي واضحة وعلى جميع الأطراف المساعدة في الوصول إلى نتيجة مرضية للمباحثات في فيينا.

وكان عبد اللهيان أكد أمس أن فشل تطبيق الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية يعود إلى استمرار الحظر الأمريكي الجائر وعدم تنفيذ التعهدات من الترويكا الأوروبية المتمثلة بفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وفي سياق آخر، أكد قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن الشعب الإيراني لا يخشى الحظر والتهديد والتآمر أبداً.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن إيراني قوله في تصريح له: إن ما أنجزته المجموعة البحرية 75 كان لافتاً حيث عبرت هذه المجموعة رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا وكان العدو يراقب تحرّكاتها وقد أنجز كادر المجموعة مهمته بحيث جعل العدو متخبّطاً.

وأضاف إيراني: نحن ملمّون جيداً بالقوانين الدولية ونلتزم بها وأبحرنا في عرض البحار بسيطرة كاملة وأنجزنا المهمة بنجاح.