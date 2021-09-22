عون يجدد تمسك لبنان بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية

جدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون التأكيد على تمسك لبنان بحقوقه المشروعة في مياهه وثرواته الطبيعية.

وعبر عون خلال لقائه اليوم المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونيسكا عن رفض بلاده لممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي ومنها توقيع عقود مع إحدى الشركات الأميركية للتنقيب عن الغاز والنفط قرب السواحل اللبنانية مشيرا في الوقت ذاته إلى التزام لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.

من جهة ثانية أشار عون إلى أن الانتخابات النيابية اللبنانية ستجري في موعدها المقرر في الثامن من أيار المقبل.

من جهة ثانية، أصدرت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه في لبنان، اليوم الأربعاء، قراراً حدّدت بموجبه أسعار مبيع المحروقات السائلة، وذلك بعد تخفيض الدعم عن سلعها إلى حدٍّ كبير.

وحدّد الحدّ الأعلى لسعر مبيع المحروقات السائلة تسليم المستهلك، في كافة الاراضي اللبنانية، كل تنكة بنزين خالٍ من الرصاص 98 أوكتان بسعر 209,300 ل.ل.، والخالي من الرصاص 95 أوكتان بسعر 202,400 ل.ل.، وسعر الديزل أويل (للمركبات الآلية ) 162,700 ل.ل..

وأكّدت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه على ضرورة إعلان أصحاب المحطات عن سعر المبيع للمحروقات بشكل ظاهر على محطاتهم.

كما أصدرت المديرية قراراً حدّدت فيه سعر مبيع طن الغاز السائل (بوتان 70% وبروبان 30% كحد اقصى ) دون عمولة التوزيع ودون الضريبة على القيمة المضافة، بـ12,730,000 ل.ل..

وحدد الحد الأعلى لسعر مبيع قارروة الغاز السائل تسليم المستهلك في كافة الاراضي اللبنانية، في مركز التعبئة، بما فيها بدل استبدال قوارير الغاز المعدنية بـ 131,200 ل.ل.، فيما حُددت عمولة التوزيع بـ8000 ل.ل..