مشروع جريح الوطن يوقع اتفاقية تعاون مع التربية والشبيبة

وقع مشروع جريح الوطن اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة التربية ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة ضمن خطته للتوسع إلى شريحة الجرحى المصابين بالعجز الجزئي من الراغبين باستكمال تحصيلهم العلمي وتقديم الدعم التعليمي اللازم لهم لتحقيق استقلاليتهم المادية وتحقيق طموحهم.

وبموجب الاتفاقية التي وقعت في مبنى وزارة التربية تم تحديد مهام ومسؤوليات كل جهة من الجهات الثلاث بما يعني أن جرحى العجز الجزئي سيحصلون على الدعم التعليمي ما قبل الجامعي بدعم من المشروع وبتسهيل وإشراف فني مباشر من وزارة التربية وبتعاون أيضا مع منظمة اتحاد شبيبة الثورة.

ووفق الاتفاقية يحصل الجرحى من شريحة العجز الجزئي على كامل الدعم التعليمي المرتبط بتوفير الكتب الدراسية مجاناً وتأمين الكوادر التعليمية والتربوية المؤهلة والمتخصصة ومنحهم الفرص للتعليم المجاني ضمن دورات تعليمية تساعدهم على فهم المنهاج بطريقة أسرع وأسهل فضلا عن تخصيص المراكز الامتحانية والمواصلات والقرطاسية وكل مستلزمات العملية الدراسية التي يحتاجها الطالب.

وعقب توقيع الاتفاقية بين وزير التربية الدكتور دارم طباع أن من واجب الوزارة تقديم التسهيلات لهؤلاء الشباب الذين ضحوا من أجل الوطن عبر دعم طموحهم في استكمال التحصيل العلمي وتأمين كل مستلزمات ذلك ليتابعوا نجاحهم في الحياة المهنية والاكاديمية.

رئيس اللجنة الإدارية المشتركة لمشروع جريح الوطن نائب وزير الدفاع العماد محمود الشوا أشار إلى أن المشروع يتشارك بعمله مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية مبينا أن الهدف من الاتفاقية تقديم الخدمات والتسهيلات للجرحى في المدارس وإشراكهم في النشاطات التربوية التي تقيمها وزارة التربية إلى جانب تقديم الدعم اللازم لهم من منظمة اتحاد شبيبة الثورة.

بدوره رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة المكلف علي العباس لفت إلى أن المنظمة وعبر مراكزها التعليمية المنتشرة بالمحافظات ستنفذ دورات خاصة لهذه الشريحة من الجرحى لمساعدتهم على التحصيل العلمي.

ويستهدف مشروع جريح الوطن الذي أطلقته رئاسة الجمهورية عام 2014 كل جرحى الجيش والقوات المسلحة والقوات الرديفة ويهدف إلى دعم الجريح وعلاجه وبلوغه حقوقه وتأهيله لتمكينه من العودة إلى المجتمع والاندماج فيه معتمداً على نفسه.