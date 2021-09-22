يحتوي الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات، والتي تساعد في الحصول على بشرة متألقة خالية من العيوب بشكل طبيعي، ولتحقيق ذلك نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية من الرمان للبشرة، والتي تعتمد على تنفيذ بعض الخطوات هي:.

قناع الرمان والعسل: حضري حفنة من حبات الرمان وقومي بطحنها حتى تصبح عجينة ناعمة مع إضافة حوالي 1 ملعقة كبيرة من العسل العضوي الصافي وخلطهما معاً، ثم يوضع الخليط على الوجه والرقبة ويترك لمدة نصف ساعة، وبمجرد أن يجف، يغسل الوجه بالماء البارد، مع تكرار الوصفة لمدة 2 إلى 3 مرات في الأسبوع للحصول على بشرة ناعمة خالية من الشوائب.

قناع الرمان والليمون: يحتوى الليمون على نسبة عالية من فيتامين” C “، كما يحتوي الرمان على مضادات للأكسدة، مما يساعد على نضارة البشرة وإشراقها، من خلال عمل عجينة من الرمان عن طريق طحن حفنة من البذور وعصرها ثم إضافة 6-7 قطرات من عصير الليمون الطازج، ثم خلط المكونات معاً، ووضع الخليط على الوجه والرقبة وترك الخليط لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء.

قناع الرمان والكاكاو: يساعد كلاً من الرمان و الكاكاو في منع ظهور أعراض الشيخوخة على الوجه، من خلال تحضير عجينة ناعمة من بذور الرمان وخلطها مع ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو، ووضع الخليط على الوجه وتركها حتى يجف، خلال 20-25 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء البارد.

قناع قشر الرمان والليمون وماء الورد: وتساعد هذه الوصفة في الحصول على بشرة مشرقة وصحية من خلال تحضير 3 ملاعق كبيرة من مسحوق قشر الرمان، مع إضافة 1ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج و2 ملعقة صغيرة من ماء الورد، مع التقليب للحصول على عجينة متوسطة القوام، ووضعها على الوجه وتركها خلال فترة تتراوح مابين 15-20 دقيقة ثم شطف الوجه بالماء.