السمنة واتباع نظام غذائي قد يسببان تساقط الشعر

كشفت دراسة يابانية أن السمنة ترتبط بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والسكري، لكن أظهر باحثون بجامعة طوكيو أن السمنة أو زيادة الوزن قد تؤثر على صحة الشعر أيضاً وتؤدي في بعض الحالات إلى فقدان بصيلات الشعر.

وأوضح الباحثون أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون أو السمنة يؤدي إلى استنفاد الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر (HFSCs) من خلال تحفيز إشارات التهابية معينة، مما يمنع تجدد بصيلات الشعر ويؤدي في النهاية إلى فقدان بصيلات الشعر، وتقوم هذه الخلايا بالتجديد الذاتي لكل دورة بصيلات الشعر، مما يسمح له بالنمو مع تقدم العمر، إلا أن السمنة تؤثر على كفاءة عمل تلك الخلايا وبالتالي يترقق الشعر.

وتوصل الباحثون أيضاً إلى أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالثعلبة الأندروجينية، حيث لاحظت الدراسة بعد إجراء فحص على نماذج من الفئران التي تعاني من السمنة المفرطة، أنها تعاني من فقدان أسرع للشعر والبصيلات. وأشاروا إلى أنه بعد إجراء تحليل حول مصير الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر، اكتشفت الدراسة كيف تؤثر السمنة على هذه الخلايا، نظراً لأنها تؤدى لزيادة الإجهاد التأكسدي الذي يؤثر على عملية تجديد بصيلات الشعر.

وأشارت الدراسة إلى أن الفئران التي تعاني من السمنة تعاني من زيادة في نشاط إشارات السيتوكينات الالتهابية التي تلعب دوراً هاماً في تجديد بصيلات الشعر، مما يشير إلى المخاطر والمضاعفات الناتجة عن الإفراط في تناول الوجبات الدسمة أو اتباع نظام غذائي غنى بالدهون.