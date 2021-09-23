المقداد يبحث مع الصفدي زيادة التعاون في المجالات المختلفة وضمان أمن الحدود المشتركة

بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في نيويورك اليوم مع وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي الخطوات التي يمكن أن يقوم بها البلدان لزيادة التعاون في المجالات المختلفة وضمان أمن الحدود المشتركة بما ينعكس خيراً على البلدين والشعبين الشقيقين.

كما استعرض الوزيران الجهود المبذولة لدفع الجهود الرامية إلى المساهمة في حل الأزمة في سورية ومعالجة تبعاتها الإنسانية إضافة إلى بحث موضوع تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية الأردنية والغاز المصري عبر سورية.

حضر اللقاء من الجانب السوري كل من الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين والسفير بسام صباغ مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة.