سترة لدعم حملة التطعيم ضد كورونا

طرحت دار “فالنتينو” للأزياء سترات بغطاء للرأس بسعر 690 دولاراً للواحدة لدعم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا. وتحمل السترة السوداء اللون حرف “في” باللون الأحمر على الصدر، والذي يرمز لعلامتها التجارية وتحته كلمة فاكسينيتد (أي مطعم)، التي تبدأ بالحرف نفسه في اللغة الإنجليزية عليها “فاكسينيتد”، والتي ابتكرتها في البداية شركة صغيرة في لوس أنجلوس اسمها “كلوني” دون أن تعلم دار الأزياء الإيطالية بشأنها.

وأكدت “فالنتينو” أنه “عندما علم بيير باولو بيتشولي مصمم الدار بشأن المبادرة، قرر شراء القطع الخمس الأولى التي تم صنعها وإهداءها إلى أصدقائه ومنهم ليدي غاغا، ثم شرع في إنتاج سلسلة من السترات وتطرح للبيع عبر الموقع الإلكتروني لفالنتينو بدءا من الـ23 من أيلول الجاري”.

وقال بيتشولي إن “التطعيم أصبح أكثر الوسائل فاعلية لمكافحة الجائحة العالمية، كما أنه رمز لاحترام الآخرين والمسؤولية الاجتماعية”.

وأكدت الأزياء الإيطالية أن الإيرادات من بيع هذه السترات ستخصص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة لدعم عملها مع آلية “كوفاكس”، والتي تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات وحصول البلدان الأكثر فقرا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.