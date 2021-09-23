شاعرية الحضور والمعنى .. في أولى نشاطات فرع كُتَّاب دير الزور بمقره الجديد

دير الزور – خالد جمعة

احتفى النشاط الأدبي الأول الذي أقامه فرع اتحاد الكتاب العرب في دير الزور بمقره الجديد قصائد الشاعرين ناظم علوش وعبد الناصر حداد، ليعيد بذلك ألق منبر الاتحاد بعد غياب عقد كامل من فقدان المقر القديم لما ناله من خراب وتدمير.

القصائد تماهت مع الوجدان ومع سياق العاطفة لتفضي كلمات الشاعرين علوش وحداد عن عمق الشاعرية وغزارة المعنى والوصف والصورة.

علوش قال: هو المحتوى الذي ندركه من خلال تنامي القصيدة وتناغمها، أحاول على المنبر أن أقدم قصيدتي بتكوين اللوحة ليشغف بها الحضور.

حداد قال: من أهم عوامل بناء القصيدة داخلنا هي المساحة التي نفردها لتكون ذاتا شمولية وعمقا وهذا ما أسعى إليه من خلال قصيدتي التي تعبر عنّي.

الدكتور عدنان عويد رئيس فرع الاتحاد ذكر أن النشاط انطلاقة جيدة، وخصوصاً أنه يحمل طابع الشاعرية، وحظي بشاعرين متميزين، وهي انطلاقة أكثر من جيدة لفرع الاتحاد في أولى نشاطاته بمقره الجديد، ما سيجعل المؤشر البياني يرتفع في تتالي نشاطاتنا وتواترها.