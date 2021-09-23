“فاكس إكوتي” تعلن عن تعاون مع “أسترازينيكا” لإنتاج اللقاحات

أعلنت شركة “فاكس إكوتي” البريطانية عن تعاون استراتيجي مع شركة “أسترازينيكا” البريطانية أيضاً، لتطوير اللقاحات القائمة على فكرة التضخم الذاتي للحمض النووي الريبوزي المعروفة بـ”رنا”.

وأوضحت الشركة أنها تطور لقاحاً تحوّلياً يعتمد على الجيل التالي من لقاحات التضخم الذاتي للحمض النووي الريبوزي، ولفتت إلى أنها تتعاون مع شركة “أسترازينيكا” من أجل تطوير العديد من المنتجات المعتمدة على هذا المفهوم، وأن تعاونها الاستراتيجي الذي أعلنت عنه يسمح لها بالحصول على الدعم البحثي من شركة “أسترازينيكا”، إضافة إلى عمليات تطوير اللقاحات من هذا النوع.

وستعتمد الأبحاث الجديدة على تطوير لقاحات التضخم الذاتي للحمض النووي الريبوزي لتكون أكثر قدرة على تحفيز الجسم لإنتاج الأجسام المضادة بمعدلات أكبر وأسرع.