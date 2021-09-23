ميمي جمال تتراجع عن قرار الاعتزال

قالت وسائل إعلام مصرية، إن “ميمي جمال ستشارك في حدوتة “مش مبسوطة” من مسلسل “زي القمر”، وتشارك في بطولته الفنانة بشرى وأحمد سعيد عبد الغني، ويتبقى لها يوم واحد فقط من تصوير المسلسل بالكامل”.

وكانت ميمي جمال، أعلنت مؤخراً رغبتها في العودة للتمثيل من خلال دور مؤثر يناسبها، وقالت، إنها تلقت عرضاً رسمياً للعودة للتمثيل، ووافقت على مبدأ العودة مرة أخرى بسبب شعورها بالوحدة بعد عودة كل أبنائها إلى منازلهم”.

وكانت ميمي جمال أعلنت، في كانون الثاني الماضي، اعتزالها الفن نهائياً وتراجعها عن قرارها السابق، مشيرة إلى أنها “ومنذ وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى دخلت في نوبة حزن وشعرت بحالة نفسية سيئة، وبعدها ظلت نحو سنة ونصف في تلك الحالة”.