وقفتا اعتصام واحتجاج في القامشلي وعامودا ضد ممارسات “قسد” الاجرامية

الحسكة – البعث:

اعتصم عدد من أهالي مدينة القامشلي أمام مكتب الامم المتحدة مطالبين الامم المتحدة والمجتمع الدولي بمعرفة أماكن المعتقلين لدى ميليشا قسد والكشف عن مصيرهم.

وشارك بالاعتصام عدد من الأطفال والنساء الذين حملوا لافتات تطالب ” ميليشيا قسد ” بفك أسر واحتجاز أبنائهم المعتقلين فوراً .

في السياق ذاته، خرج أهالي مدينة عامودا بريف الحسكة الشمالي بمظاهرة تنديداً بميليشيا (قسد) واعتداءاتها اليومية على الأهالي وحياتهم العامة وسرقتها خيرات البلاد بحماية ومشاركة قوات الاحتلال الأمريكي. حيث طالب خلالها المتظاهرون بوقف الممارسات العدوانية للميليشيا ووضع حد لتعدياتها على الحريات والحياة العامة ووقف عمليات الاختطاف اليومية بحق الشبان لإجبارهم على الخدمة في صفوفهاً.

وردد المتظاهرون عبارات وحملوا لافتات تندد بعمليات السرقة الممنهجة التي تقوم بها الميليشيا مدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي لثروات البلاد من نفط وقمح وغيرها من المحاصيل والثروات التي هي حق حصري للسوريين جميعاً مطالبين بوضع حد للفلتان الأمني في مناطق انتشارها لوقف الجريمة التي ازدادت نسبتها بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية.

في الأثناء، أصيب مدني برصاص ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في قرية جزرة البوحميد شرق مدينة دير الزور.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحي ميليشيا “قسد” أطلقوا النار باتجاه مدني يستقل دراجة نارية في قرية جزرة البوحميد بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى إصابته بجروح.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحي ميليشيا “قسد” يعيشون حالة من الذعر جراء مقتل العشرات منهم بعد تصاعد الهجمات التي تستهدفهم بشكل يومي بسبب ممارساتهم بحق الأهالي في المناطق التي ينتشرون فيها ولا سيما إطلاقهم النار بشكل عشوائي ومتكرر على المدنيين.

بإسناد من مروحيات الاحتلال الأمريكي.. ميليشيا (قسد) تنفذ مداهمات بريف دير الزور

في سياق متصل، واصلت ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي عمليات المداهمة والاختطاف في المناطق التي تحتلها من الجزيرة السورية حيث داهمت تجمعات سكنية في محيط قريتي بسيتين والجاسمي بريف دير الزور الشمالي واختطفت عدداً من المدنيين.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) مدعومة بقوة عسكرية من الاحتلال الأمريكي طوقت المناطق السكنية في محيط قريتي بسيتين و الجاسمي بريف دير الزور الشمالي الليلة الماضية واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن المداهمة تمت بمساندة من طيران الاحتلال الأمريكي المروحي والمسير الذي حلق على ارتفاع منخفض فوق منازل الأهالي ما أثار الهلع ولا سيما لدى الأطفال.

اعتداءات جديدة لإرهابيي (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذت 26 اعتداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر نائب مدير مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء البحري فاديم كوليت في بيان أنه تم رصد 26 اعتداء من المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية هي 11 اعتداء في إدلب و11 في اللاذقية و1 في حماة و3 في حلب.

من جهة أخرى، أصيب شخصان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي التي تحتلها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.

وذكرت مصادر محلية أن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم بسيارة كانت مركونة في حي الأشرفية داخل مدينة عفرين ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية في المكان.

ولفتت المصادر إلى أن مجموعات من الإرهابيين تقلهم عدة سيارات دفع رباعي فرضوا طوقاً حول الحي وداهموا بعض الأبنية والمحال التجارية في محيط الانفجار.

وتسود حالة من الفلتان الأمني في المناطق التي تحتلها قوات النظام التركي ومرتزقته من الإرهابيين حيث تشهد تفجيرات واغتيالات وحرب تصفية واقتتال بين هؤلاء المرتزقة نتيجة الخلافات فيما بينهم ما يؤدي إلى مقتل العديد منهم واستشهاد وجرح عدد من المواطنين ووقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة كان أحدثها انفجار عبوة ناسفة أمس في الكراجات بمدينة رأس العين بريف الحسكة أدى إلى وقوع أضرار مادية.