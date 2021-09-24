الرئيس الكوبي: وقف التدخل الخارجي بشؤون سورية واحترام سيادتها

طالب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بوقف التدخل الخارجي في شؤون سورية الداخلية مجددا ًالتأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها.

وفي كلمة له عبر الفيديو خلال المناقشة العامة للدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة شدد كانيل على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية وإيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

كما أدان كانيل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على إيران ودعا إلى رفعها فوراً