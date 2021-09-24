السبب وراء الشيب فى مرحلة الشباب

تحول الشعر للون الرمادي من أكثر العلامات المزعجة التي تؤرق الكثيرين، وتكون من بين مقدمات مرحلة الشيخوخة، وقد تظهر تلك العلامة في مرحلة عمرية مبكرة، الأمر الذي يعطي للشخص مظهراً أكبر من عمره الحقيقي ويكون مصدر إحباط وإزعاج له.

وكشف تقرير نشر في موقع اكسبريس، أن الشعر الرمادي يمكن أن يكون ناتجا عن نقص الفيتامينات، فعلى الرغم أن الشعر الرمادي يعد جزءاً طبيعياً من عملية الشيخوخة، إلا أنه يمكن تحفيزه قبل الأوان وفي مرحلة الشباب بسبب نقص الفيتامينات.

ويعد نقص فيتامين ب 12 أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لشيب الشعر قبل الأوان، لأنه من بين الفيتامينات الضرورية للحفاظ على صحة الدم والخلايا العصبية في الجسم، ويمكن أن يحمي شعرك من الشيب. وأظهر الخبراء أن نقص المغذيات يمكن أن يكون له تأثير كبير على شعرك ، لذا لابد أن يحرص الأشخاص على الحصول على الجرعات اللازمة لفيتامين ب 12، حتى يتم تفادي هذه الحالة، حيث يساهم فيتامين ب 12 في مساعدة الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي، كما يستخدمه الجسم لإطلاق الطاقة من الطعام.

وأوصى الخبراء بضرورة تناول الأطعمة التي تمنحك الجرعات التي يحتاجها جسمك منه، والتي تشمل تناول اللحوم والأسماك أو منتجات الألبان، فيجب أن تكون قادراً على الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 من نظامك الغذائي، فقد لا يوجد فيتامين ب 12 بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الفاكهة والخضراوات والحبوب، لذلك قد يكون النباتيون أكثر عرضة للإصابة بنقص هذا الفيتامين.

كما يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى فقر الدم، ويحدث هذا عندما يتسبب نقص فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك في إنتاج الجسم لخلايا دم حمراء كبيرة بشكل غير طبيعي لا يمكنها العمل بشكل صحيح، ومن المعروف أن البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 عاماً، يحتاجون إلى حوالي 1.5 ميكروغرام يومياً منه.