المقداد يبحث مع وزراء خارجية فنزويلا وبيلاروس وقيرغيزستان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في نيويورك مع وزير خارجية فنزويلا فيليكس بلاسينسيا غونزاليس سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

كما بحث الوزيران خلال اللقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سبل دعم صمود شعبي البلدين في مواجهة الحصار الاقتصادي الذي يتعرضان له ومحاولات التدخل الخارجي في شؤونهما.

وناقش الجانبان بشكل مفصل الخطوات العملية الممكن اتخاذها لتفعيل عمل مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة لتكون مجموعة فاعلة تقف في وجه كل محاولات خرق أحكام الميثاق.

والتقى الوزير المقداد رسلان كازاكباييف وزير خارجية قيرغيزستان حيث بحثاً سبل فتح آفاق للتعاون الثنائي في ظل العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين.

وناقش الوزيران موضوع التنسيق بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف في ضوء ما تعرضت له سورية خلال السنوات العشر الماضية من تدفق لعشرات الإرهابيين الأجانب.

كما التقى الوزير المقداد وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي حيث أكد الجانبان أهمية العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وضرورة تنميتها في مختلف المجالات بما يصب في مصلحة شعبيهما.

وكانت وجهات نظر الجانبين متطابقة بخصوص رفض كل محاولات التدخل الخارجي في شؤءونهما الداخلية وضرورة تنسيق المواقف في مختلف المحافل الدولية للدفاع عن مصالح البلدين.

وأدان الوزيران الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تستهدف الشعبين السوري والبيلاروسي واتفقا على ضرورة العمل سويا والتنسيق مع الدول الصديقة الأخرى لتجاوز آثارها.

حضر اللقاءات من الجانب السوري نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري ومندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة بسام صباغ والدكتور عبدالله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص وإهاب حامد من مكتب وزير الخارجية والمغتربين.