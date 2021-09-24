بكين: الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تحمل مسؤولية الحفاظ على السلام العالمي

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي ضرورة اضطلاع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بدور أكبر في إرساء السلام والاستقرار في العالم والابتعاد عن العقوبات والاستخدام التعسفي للقوة ضد الآخرين.

ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ قوله أمس خلال مؤتمر عبر الفيديو عقده وزراء خارجية الدول دائمة العضوية إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “ظل مواجهة الشكوك وعدم الاستقرار لدى المجتمع الدولي هناك تطلعات كبيرة في الدول الخمس ولا سيما في تعزيز التضامن والتنسيق لجلب الثقة والاستقرار إلى العالم”.

وأوضح أن الدول الخمس تحمل مسؤولية الحفاظ على السلام العالمي والتعامل مع القضايا الساخنة من خلال تدعيم ميثاق الأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام والامتناع عن استخدام إجراءات قسرية والاستخدام التعسفي للقوة.

وشدد وانغ على وجوب ممارسة الدول دائمة العضوية كافة تعددية حقيقية من خلال معالجة الشؤون الدولية عبر التشاور وصياغة القواعد الدولية بشكل مشترك والالتزام بالحوار والشمول وتأسيس نمط جديد من العلاقات الدولية يتسم بالاحترام المتبادل والإنصاف والعدالة والتعاون المربح للجميع بدلا من المواجهة والتفرد.

ودعا الوزير الصيني إلى اقران الأقوال بالأفعال لافتا بهذا الصدد إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا عن عدم السعي إلى “حرب باردة جديدة” يجب أن تتحول الى أفعال ملموسة مثل التخلي عن عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي والميل إلى المواجهة والتكتلات.

كما دعا وزير الخارجية الصيني إلى تعاون أكبر في المعركة ضد كوفيد19 وتقديم مساعدة مشتركة للدول النامية وفي التعامل مع التحديات العالمية ومن بينها القضايا الإقليمية الساخنة والإرهاب والتغير المناخي والأمن الغذائي والركود الاقتصادي مشددا على أهمية أن تفي جميع الدول الخمس بتعهداتها في اتفاقية باريس للتغير المناخي