محافظ حمص يعد بحل مشكلات قرى الوريدة خلال 3 أشهر

حمص- صديق محمد

وعد محافظ حمص المهندس بسام بارسيك أهالي بلدية الوريدة والقرى التابعة لها بحلّ مطالباتهم خلال 3 أشهر فقط، ولاسيما تلك المتعلقة بالخدمات والنقل ونقص المياه، إذ وجّه مؤسّسة مياه حمص بتشكيل لجنة لمتابعة واقع المياه ببلدة الوريدة والقرى التابعة لها وإيجاد حلول سريعة، كما أكد المحافظ على مديرية الخدمات الفنية بوضع العديد من الطرق ضمن هذه القرى بخطة عام 2022.

وأشار المحافظ خلال جولته في المنطقة إلى أهمية العمل الشعبي وتجهيز نقطة طبية وتأمين كافة التجهيزات الطبية من مديرية الصحة لتقديم الإسعافات الأولية وافتتاحه خلال شهرين.

ونظراً لأهمية منطقتي زيدل وسكرة لجهة تأمين احتياجات المحافظة والقطر من مادتي اللوز والعنب، التقى المحافظ عدداً من مزارعي وأهالي القريتين واطلع على إنتاج موسم اللوز والعنب، وأشار الأهالي إلى أهمية زيادة كميات المحروقات مع تأمين كميات إضافية من السماد واتخاذ إجراءات بخصوص الحدّ من الرعي الجائر الذي يؤثر سلباً على المساحات المزروعة، وضرورة إيجاد آليات لتسويات الآبار التي تمّ إنشاؤها قبل عام 2003 لتسهيل التوجّه للقروض الخاصة بالطاقات المتجدّدة.