وزارة الصحة: إشغال أقسام كورونا في مشافي دمشق وريفها واللاذقية مئة بالمئة

أعلنت وزارة الصحة أن نسبة الإشغال في الأقسام المخصصة لمرضى كورونا في مشافي دمشق وريفها واللاذقية بلغت 100 بالمئة.

وفي نشرة عن الوضع الوبائي بينت الوزارة أن نسبة الإشغال في الأقسام المخصصة لمرضى كورونا في مشافي دمشق وريفها 100 بالمئة مشيرة إلى أنه تم نقل ثلاث حالات “كوفيد19” بحاجة لسرير عناية من مشافي دمشق إلى مشافي حمص حتى الآن.

وذكرت الوزارة أن إشغال الأقسام المخصصة لحالات كورونا في مشافي اللاذقية أصبح 100 بالمئة وأنه تم اتخاذ الاستعدادات لنقل الحالات إلى طرطوس بالتنسيق مع غرفة الطوارئ.

وجددت وزارة الصحة تأكيدها على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية ولا سيما ارتداء الكمامات وغسل الأيدي والتباعد المكاني وتلقي اللقاح الذي يقي من الإصابة الشديدة والحاجة لدخول المشافي وهو آمن ومجرب عالمياً ومعتمد محلياً ومجاني بالكامل في سورية.

ولفتت الوزارة إلى أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا مستمرة عبر التسجيل على المنصة المخصصة وانتظار الرسالة لتحديد الزمان والمكان معتبرة أن قرار أخذ اللقاح مسؤولية مجتمعية أيضاً