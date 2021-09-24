القامشلي.. وقفة احتجاجية للحزب الشيوعي السوري رفضاً للاحتلال الأمريكي والتركي

الحسكة_ البعث :

نظم فرع الحزب الشيوعي السوري في القامشلي وقفة احتجاجية رفضاً للاحتلالين الأمريكي والتركي وتنديداً بإقدام ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي على إغلاق المدارس الحكومية في محافظة الحسكة.

ورفع المتظاهرون خلال الوقفة لافتات كتبت عليها عبارات تندد بالوجود الأمريكي والتركي وبميليشيا “قسد” التي تواصل سرقة النفط وغيره من الثروات الوطنية وحرمان الأهالي من جهة وإغلاقها المدارس الحكومية من جهة ثانية.

كما ندد المتظاهرون باستمرار ميليشيا “قسد” اختطاف الشبان وإجبارهم على القتال في صفوفها.

و بين العضو المرشح للمكتب السياسي وسكرتير اللجنة المنطقية فواز الدبس أن الوقفة اليوم “رفض للوجود الأجنبي وتنديد بالاحتلالين الأمريكي والتركي اللذين سببا زعزعة للأمن في سورية” موضحاً أن فقدان مادة الخبز والمحروقات في مناطق سيطرة ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي والتنظيمات الإرهابية التابعة للاحتلال التركي في الجزيرة السورية هو نتيجة حتمية لوجود الاحتلال وتلك الميليشيات والتنظيمات.

في الأثناء تشهد اسواق الحسكة التي تدنسها ” ميليشيا قسد” الانفصالية المدعومة من قبل قوات الإحتلال الامريكي اللاشرعي ارتفاعا في اسعار السلع والمواد الغذائية بسبب اعلان “ميليشيا قسد” الانفصالية على فرض حظر كلي لا شرعي في تلك المناطق . وادعت ” الميليشيا” بأن الحظر يبدا من يوم السبت 25 / 9 وحتى نهاية الشهر الحالي وعزت الميليشيا بأن سبب الحظر يرجع الى انتشار الاصابات بفيروس كوفيد 19 .

وفي سياق آخر افرجت الميليشيا عن شقيق الاعلامي عطية العطية مدير مكتب تلفزيون الخبر ووكالة سبوتينك الروسية بعد اعتقال دام لمدة يومين فيما لاتزال تعتقل شقيقه الاخر.

إلى ذلك تتعرض قرية الدردارة التابعة لناحية ابو راسين شمال مدينة الحسكة لقصف عنيف و عشوائي من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته منذ صباح اليوم والذي اسفر عن اصابة ثلاثة مواطنين و تدمير عدد من المنازل وسط موجة نزوح للمواطنين الى المناطق الاكثر امنا .