94 منشأة صناعية جديدة دخلت الإنتاج بحمص

حمص –سمر محفوض

بلغ عدد المنشآت الصناعية المرخصة والمنفذة في محافظة حمص حتى تاريخه ٣٢٩ منشأة صناعية وحرفية بمجموع رأسمال 31مليار ل .س، توفر حوالي 2000 فرصة عمل جديدة تسهم بتشغيل الأيدي العاملة الفنية الخبيرة والعادية.

وبين مدير الصناعة بسام السعيد أن ٩٤ منشأة جديدة دخلت مرحلة الإنتاج من مختلف القطاعات “الغذائية والهندسية والكيميائية”، ويوجد ٢٣٥ منشأة قيد التجهيز للبدء بالإقلاع، موضحاً أنه بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بالنسبة لعدد المنشآت المرخصة نجد زيادة بمعدل ٣٠٠ ٪ حيث بلغ العدد خلال العام الماضي ١٠٨ منشآت مرخصة ومنفذة، لافتاً إلى التعافي السريع في القطاع الصناعي، منوهاً بأهمية صدور قانون الاستثمار رقم 18 في هذه المرحلة كونه جاء مواكباً للحركة الإصلاحية الاقتصادية، ويتميز بجاذبية حقيقية لأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في سورية.