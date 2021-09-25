أكثر من 3 آلاف إصابة كورونا في المشافي بالمحافظات

كشف مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا أن العدد التراكمي لإصابات فيروس كورونا المقبولة في مختلف مشافي المحافظات تجاوز الـ 3 آلاف مريض.

وبين الدكتور حسابا أن الوزارة تعمل على تخصيص مشفى دمر لاستقبال مرضى كورونا المحولين من المشافي وبحاجة إلى عناية مشددة بسعة 17 سرير عناية.

ولفت إلى أن نسبة إشغال غرف العناية المشددة المخصصة لمرضى كورونا في دمشق وريفها واللاذقية بلغت مئة بالمئة ويتم نقل المرضى إلى المحافظات الأقرب حيث تم مؤخراً نقل 4 مرضى كورونا بحاجة للعناية من دمشق إلى مشافي محافظة حمص.

وأكد الدكتور حسابا أن المشافي والكوادر الصحية تعمل بكامل طاقتها لتخطي موجة انتشار الفيروس الحالية مبيناً أن الوزارة تؤمن كل الأدوية اللازمة والمطبقة بالبروتوكول العلاجي لمرضى كورونا إلى جانب الأوكسجين وتعزيز وسائل الوقاية والألبسة الطبية الوقائية للكوادر الطبية العاملة بأقسام العزل والمخالطة للمرضى.

وحول زيادة عدد الوفيات بين الحالات المصابة بكورونا أوضح حسابا أن عدداً كبيراً من المرضى يراجعون المشافي بأعراض شديدة وحرجة بعد علاج منزلي لأكثر من عشرة أيام وتدن كبير في الأكسجة يصل إلى 45 بالمئة أحياناً الأمر الذي يزيد من الحاجة لقبولهم بغرف العناية ويؤخر الشفاء ويؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات داعياً إلى مراجعة المشفى أو طلب الاستشارة الطبية عند الشعور بأي عرض مشابه لأعراض كورونا لتحديد بروتوكول العلاج ومكانه وفق كل حالة.

ولفت الدكتور حسابا إلى أنه حتى اليوم لم يتم رصد أي إصابة داخل المشافي لمريض متلق للقاح المضاد للفيروس الامر الذي يؤكد أهمية الحصول على اللقاح إلى جانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية