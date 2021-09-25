إيران تؤكد مجدداً دعم وحدة وسيادة الأراضي السورية

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على السياسة المبدئية لإيران وثبات موقفها المتمثل بدعم وحدة وسيادة الأراضي السورية مشدداً على أن الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية أدى إلى تفاقم الأزمة فيها.

وخلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ندد عبد اللهيان بالإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية داعياً المنظمة الدولية إلى القيام بدور أكثر فاعلية لرفعها ومعرباً عن دعمه لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

بدوره عرض بيدرسون خلال اللقاء آخر التطورات في سورية وإجراءات الأمم المتحدة ذات الصلة.