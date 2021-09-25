بعيداً عن الأضواء .. فلتان في دوري الشباب ومباريات لم تكتمل!

ناصر النجار

امتد الشغب إلى دوري الشباب لكرة القدم وحفل الأسبوع الماضي بالعديد من الحالات التي تستدعي الوقوف أمامها مطولاً وخصوصاً بغياب الإجراءات الردعية من اتحاد كرة اللعبة.

البداية من مباراة الوحدة والجيش التي جرت على ملعب الجلاء يوم السبت الماضي ضمن مباريات الأسبوع الثالث من ذهاب الدوري.. المباراة حفلت بشغب غير مسبوق من جمهور الوحدة الذي رمى أرض الملعب بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأصيب على إثر ذلك أحد لاعبي الجيش ما استدعى نقله إلى المشفى، وفي ظل غياب طواقم الإسعاف تم تأمين سيارة من أحدهم..!! وهذه هي الحادثة الثانية التي تحصل بملاعب دمشق وتغيب فيها سيارة الإسعاف، وحفلت المباراة بفواصل شغب عديدة من لاعبي الفريقين.

واقتصرت عقوبات اتحاد كرة القدم على إقامة المباراة القادمة لشباب الوحدة بلا جمهور وتوقيف لاعبين اثنين من الجيش (محمود باكير وعبد الله صبرا)، إضافة للاعب الوحدة فرهاد خالد.

وعاقب اتحاد كرة القدم مدرب اللياقة بفريق شباب النواعير نوار مدادة بالتوقيف، مدة أربع مباريات، ومدرب حراس مرمى الفريق محمد رياض القاسم بالتوقيف مدة ست مباريات وذلك لمحاولة الاعتداء على الحكم وشتمه.

وما زالت قضية التزوير الخاصة بمباراة شباب المحافظة وحطين – نشرت “البعث” تفاصيلها قبل أيام – قيد التحقيق والتدقيق، حيث أوضح مصدر في لجنة الانضباط باتحاد الكرة لـ “البعث” أن قرار الفصل فيها سيصدر في اليومين المقبلين بعد استكمال التحقيقات الجارية.

من جهة أخرى، تخلف فريق الجهاد عن لقاء الحرية ضمن مباريات هذا الأسبوع من دوري الشباب، وكان اتحاد كرة القدم اضطر مرغماً إلى تأجيل المباراة لعدم تمكن فريق الجهاد من الوصول بالموعد المحدد إلى حماة مكان المباراة.

ويتكبد فريق شباب الجهاد مشقة كبيرة في مباريات الدوري وعليه أن يلعب أسبوعياً في مختلف المحافظات حسب جدول الدوري، وفضلاً عن مشقة الطريق والتعب فهناك نفقات مالية كبيرة يتكبدها الفريق أسبوعياً جراء تكاليف النقل والإقامة والإطعام وأجور الحكام والمراقبين.

اقتراح اتحاد كرة القدم يقضي بأن يرتاح الفريق أسبوعاً ويلعب، الأسبوع الذي يليه، ثلاث مباريات، وهذا الأمر لا يخفف من النفقات بل يزيدها فضلاً عن الإرهاق الذي سيصيب اللاعبين جراء ضغط المباريات.

أحد المراقبين أكد أن من المفترض أن يقدم اتحاد كرة القدم، أو المكتب التنفيذي المساعدات المالية لفريق الجهاد، وخصوصاً أنه يلعب جميع مبارياته خارج أرضه، وبعيداً عنها.

ولأننا بعيدون عن أضواء دوري المحترفين فإن العديد من المباريات الودية لم تستكمل احتجاجاً على التحكيم، أو على نتيجة المباراة، وسبق لنادي المحافظة أن انسحب من مباراة فريق جرمانا ضمن دورة نادي الوحدة الكروية قبل شهر، وها هو جرمانا ينسحب أمام اليقظة بلقاء ودي استعدادا للدوري!.