تكريم أبطال أولمبياد طوكيو 2020

وسط حضور رياضي وجماهيري كبير تم تكريم أبطال الرياضة السورية الذين شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو خلال تموز الماضي وذلك خلال مهرجان الألعاب الفردية الرياضي الذي نظمه مكتب دعم بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام على أرض مدينة المعارض القديمة.

وقامت السيدة منال الأسد الرئيس الفخري لاتحاد الفروسية بتكريم المشاركين بأولمبياد طوكيو وهم مجد الدين غزال بألعاب القوى ومعن أسعد برفع الأثقال ولاعبة كرة الطاولة هند ظاظا إضافة إلى لاعبي منتخب سورية للرياضات الخاصة الذين شاركوا في الدورة البارالمبية وهم محمد المحمد بألعاب القوى ولاعبتا القوة البدنية نوارة بدور وفاطمة الحسن.

وشهد حفل التكريم عروضاً رياضية وفنية ورافق المهرجان سلسلة من العروض الرياضية قدمها رياضيو سورية في مختلف الألعاب الفردية.

وأشار رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا في كلمة له أثناء الحفل إلى أهمية هذا التكريم لخصوصية الرياضة الفردية في تحقيق الميداليات في مختلف البطولات مبيناً أن الاتحاد ومؤسساته الرياضية يعتبر هذا التكريم خطوة مهمة في رعاية أبطاله وبطلاته وتطوير مستواهم.

بدورهم عبر المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يأتي تحفيزاً لهم لبذل المزيد من الجهود لتقديم الأداء المشرف في البطولات القادمة وتحقيق النتائج الجيدة واحراز الميداليات البراقة واعتلاء منصات التتويج.

وأبدى عدد من الرياضيين الذي شاركوا بفقرات رياضية متنوعة خلال المهرجان استعدادهم للمشاركة بالبطولات الدولية وصولاً إلى منافسات الأولمبياد الهدف الأبرز للرياضيين مشيرين في الوقت ذاته إلى أهمية التكريم للرياضيين في الألعاب الفردية خلال هذا المهرجان الذي كان فرصة جيدة للتعريف بأهمية هذه الرياضات وأبطالها