سورية تدعو الشركات الهندية للاستثمار فيها

دعا سفير سورية لدى الهند الدكتور رياض عباس اليوم الشركات الهندية للاستثمار في سورية والاستفادة من الفرص المتاحة في عمليات إعادة الإعمار للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في محنته.

وعرض عباس خلال كلمة ألقاها في المركز الهندي للتكنولوجيا والتجارة العالمية خلال لقاء حول العلاقات التجارية العالمية وكيفية تطويرها والعمل على تجاوز العقبات التي تعترضها، الأوضاع في سورية واستمرار اعتداءات قوات الاحتلال الأمريكي والتركي والإسرائيلي على أراضيها ودعمهم للإرهابيين الذين يستهدفون الشعب السوري ومقدراته.

ودعا عباس الشركات الهندية المشاركة في اللقاء إلى زيارة سورية واستكشاف فرص الاستثمار فيها مع الحكومة والقطاع الخاص لما فيه مصلحة البلدين