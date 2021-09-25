عبد اللهيان: إيران جاهزة للعودة الى الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان أن بلاده جاهزة للعودة إلى الاتفاق النووي الموقع بين بلاده والقوى الكبرى عام 2015 وتدرس حالياً المراحل السابقة للمفاوضات.

وقال عبد اللهيان خلال لقائه في نيويورك أمس نظيره الفرنسي جان ايف لودريان على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.. “إن ايران تشكك في جدية إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن بالعودة للاتفاق”.

من جانبه قال لودريان.. إن فرنسا قلقة من التأخر الحاصل بمواصلة المحادثات النووية وترغب في استئنافها فوراً.

يذكر أن الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب خرجت من الاتفاق النووي بشكل منفرد عام 2018 وأعادت العمل بالعقوبات على إيران بشكل يخالف التزاماتها بموجب الاتفاق