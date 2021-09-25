عروض خجولة لفرقة المحبة والسلام الدمشقية في ثقافي دير الزور

دير الزور- خالد جمعة

لم يرقَ عرض فرقة المحبة والسلام الدمشقية الذي قدمته على خشبة مسرح المركز الثقافي بدير الزور للمستوى الذي جاءت من أجله وحتى للمناسبة والذي تزامنت مع اليوم العالمي للسلام كما جاء في تعريف الفعالية.

أربعة عروض قدّمت منها عرضين لفرقة الفلكلور الشعبي للأطفال التابعة للمركز الثقافي كانت أكثر فاعلية وجمالاً رسمت عنوان الوفاء في أغنية “كلنا نحبك يابشار” وأغنية من الفلكلور الفراتي تناسب لحنها مع حركات الطالبات.

بينما جاء العرضين المسرحيين مدعمين بفناني الفرات ليكتمل عرض الفقرتين التي لم يعرف لها عنوان هل هي تحت مسمى المسرح الهزلي أو الساخر أو الكوميدي؟

من المعروف أن أي فرقة تقدم عرضها تكون مكتملة بكافة عناصرها إلا أن فرقة المحبة والسلام استعانت بعدد من فناني فرقة المركز الثقافي المسرحية لتقديم عرضها.

وهنا السؤال يفرض نفسه… ماذا كانت ستفعل الفرقة لو أن فرقة المسرح الثقافي لم تُعد تشكيلها من جديد؟

العرض كان خجولاً غابَت عنهُ مفردات المسرح بشكل عام أداءً ونصاً وإخراجاً ولم يرقَ لذائقة الجمهور الفراتي.