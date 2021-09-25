عودة مؤشرات خطورة الحريق لأغلب مواقع الغابات

أعلنت منصة الغابات ومراقبة الحرائق التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد عودة تأثر مساحات واسعة لأغلب مواقع الغابات بالمستويات المتوسطة والمرتفعة لمؤشر خطورة الحريق اليوم وغداً.

وأوضحت رئيس المنصة في الهيئة الدكتورة روزة قرموقة أن مستوى الخطورة المتوسط يؤثر اليوم في مساحات واسعة من أراضي الغابات وتزداد حدتها غداً ليسيطر المستويان المتوسط والمرتفع على أغلب المواقع الغابية داعية للإبلاغ عن أي حريق فور اندلاعه على الأرقام المجانية 188 و113.

ولفتت قرموقة إلى أن الخرائط وضعت بالتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية منوهة بجهود العاملين في الحراج وحماية الغابات والدفاع المدني لاستعدادهم الدائم وجاهزيتهم لحماية ثروتنا من الغابات رغم الصعوبات ووعورة مواقعها