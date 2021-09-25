كرنفال “لمّة وحكاية” في حديقة العروبة باللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

انطلقت فعاليات وعروض كرنفال “لمّة وحكاية” التي تقيمها جمعية صنّاع السلام التنموية في رحاب مركز حديقة العروبة للأنشطة الثقافية بالتعاون مع مجلس مدينة اللاذقية، وذكرت لـ”البعث” دانيه زيدان منسقة الكرنفال أن جمعية صنّاع السلام تعمل على نشر ثقافة السلام عن طريق الفن، وتقيم للعام الخامس على التوالي حملة متصلون بسلام تحت هدف أساسي هو “الإبداع من أجل السلام”، وتتضمن حملة “لمة وحكاية” عدداً من الأنشطة والفعاليات وتستمر قرابة الشهر، وتقسم إلى عدة أقسام وكل قسم أخذ تسمية مميزة بالاعتماد على أغاني فيروز “البوسطة” هو قسم السوق الخيري: يتضمن حوالي ١٧ جهة مشتركة متنوعة ما بين جمعيات وشركات وأفراد مستقلين، وتقوم فيه الجهات بعرض منتجات من أعمالها، ويتم جمع كتب من قبل متبرعين بالكتب لعرضها وبيعها في المعرض وسيعود ريعها لجمعية فرح لدعم الأطفال المصابين بالسرطان.

وقسم “كرم العلالي” وهو البوفيه ويتم تقديم ورق العنب بالإضافة إلى مأكولات متنوعة من عمل وطهي متطوعين ضمن الجمعية، وقسم “طيري يا طيارة” ويتضمن ألعاباً متنوعة وجديدة تم تصنيعها من قبلنا وقسم الميجانا، ويتم أيضاً عرض منتجات فنيّة تعبّر عن التراث الشعبي السوري الممثل بجميع المحافظات.

أما قسم “لاعب الريشة” فهو قسم خاص بالفنانين، ويشارك فيه فنانون ضمن معرض (رسم، نحت، تصوير) من خلال لوحاتهم ورسوماتهم وأعمالهم الفنيّة المتنوعة.

وأوضحت زيدان أنه في اليوم الأخير من الكرنفال هناك أمسية فنيّة بعنوان عودك رنان” بمشاركة فنانين وفنانات شباب ومواهب فنيّة شابة في العزف والغناء بالإضافة إلى أنشطة متنوعة منها فيلم بالهواء الطلق وعرض فني راقص وفقرة للسحر وألعاب الخفّة.