مهرجان الألعاب الفردية… فكرة جديدة بهدف الدعم

تستضيف أرض مدينة المعارض القديمة عند السادسة من مساء اليوم، “مهرجان الألعاب الفردية الرياضي” الذي ينظمه مكتب دعم بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام، حيث يتضمن المهرجان التعريف بمجموعة من الرياضات الفردية، وتكريم الرياضيين الذين شاركوا في أولمبياد طوكيو 2020 إضافة لحفل جماهيري للفنانين وفيق حبيب ومحمد مجذوب.

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام رئيس مكتب ألعاب القوة المركزي محمد الحايك أكد لـ “البعث” أن فكرة المهرجان تقوم على التعريف بمختلف الألعاب الفردية، وإلقاء الضوء على فنياتها المختلفة بحيث يقدم أبطالها عروضا للجماهير تبرز جماليتها.

وأشار الحايك إلى أن هذا المهرجان فرصة لتقريب الشارع الرياضي من الكثير من الألعاب التي لا تحظى بالاهتمام الإعلامي، رغم أن الألعاب الفردية كانت وما زالت منبع الأبطال والإنجازات في مختلف الأحداث القارية والعالمية والأولمبية.

وبين رئيس مكتب ألعاب القوة المركزي أن جميع الترتيبات اكتملت لإخراج المهرجان بالشكل المطلوب فنياً وتنظيمياً، كما أجرت مختلف الاتحادات بروفات نهائية يوم أمس لتكون الصورة مثالية وتكون النتائج النهائية مطابقة للطموح لمهرجان فريد من نوعه في فكرته وسعيه لدعم لهذه الألعاب.

” البعث”