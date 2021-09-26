الرفيقة الحمصي تبحث واقع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بحلب

حلب – معن الغادري

ناقشت هيئة مكتب المنظمات والنقابات الفرعي برئاسة المهندسة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية رئيس مكتب النقابات والمنظمات المركزي واقع المكتب والدور الاجتماعي الذي يجب ان تقوم به هذه المنظمات ما بعد الانتصار والتحرير.

وقدمت الحمصي عرضا للواقع السياسي مببنةةان سورية انتصرت على الإرهاب بفضل الثالوث المقدس الشعب والجيش والقائد، مؤكدة أن ما جرى لسورية منذ عشر سنوات يهدف الى تفتيت سورية وتبيان دولتها ووضعت عدة سيناريوهات لكن كلها غير قابلة للتنفيذ.

وبينت عضو القيادة أن سورية كانت وما تزال تلعب دورا مركزيا على مستوى المنطقة والعالم الله وما نشهده من حراك سياسي في الفترة الماضية وخاصة باجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها /76/.

بدوره أشار امين الفرع أحمد منصور إلى أهمية دور النقابات والمنظمات والدور المنوط بها لمتابعة مسيرة البناء والأعمار بعد الانتصار الذي تحقق على أيدي أبطال الجيش العربي السوري.

وكان رئيس مكتب المنظمات والنقابات الفرعي عبدالله حنيش قد استعرض الأعمال المنجزة والخطط المنفذة خلال الفترة الماضية.

وتم خلال الاجتماع عرض ما تم تنفيذه في فروع النقابات على مستوى انتخابات الرئاسة السورية ودور هذه النقابات في نجاح الاستحقاق الانتخابي والمبادرات الاجتماعية للنقابات، إضافة الى الصعوبات التي تعيق تنفيذ الخطط المقررة لكل فرع نقابة ومنظمة.

تصرير – يوسف نو