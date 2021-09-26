برئاسة عزوز .. هيئة مكتب الفلاحين المركزي تبحث النهوض بالقطاع الزراعي

جملة قضايا وطروحات وخطط عمل قدمها أعضاء هيئة مكتب الفلاحين خلال اجتماعهم اليوم الأحد برئاسة الرفيق شعبان عزوز عضو القياده المركزيه للحزب رئيس مكتب العمال والفلاحين المركزي بدمشق

الرفيق عزوز أكد على أهمية الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وضرورة الربط بين هذه الانتصارات والعمل على تحقيق النهوض الاقتصادي لسوريه ما بعد الحرب وخصوصا القطاع الزراعي لما يمثل من ركيزة اساسيه للاقتصاد السوري والعمل على تحقيق التنمية الزراعيه والحيوانية ودعم المحاصيل الاستراتيجية ورصد الاعتمادات اللازمة.

بدورهم عرض الرفاق رؤساء مكاتب الفلاحين بالمحافظات مداخلاتهم والمشكلات التي تعترض واقع عملهم كل على حده.

من جهته قال وزير الصناعه زياد صباغ أن الدوله تعمل على تقديم كافه سبل الدعم فيما يخص المحاصيل الاستراتيجية كما أنها تسعى جاهدة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتأمين البذار والأسمدة.

بدوره وزير الموارد المائية تمام رعد نوه إلى الأعمال التي تقوم بها الوزارة لتأهيل قطاع الري وصيانة السدود قبل موسم الأمطار مشيرا إلى أن الوزارة أدخلت ما يقارب 60 ألف هكتار من المساحات المروية في مختلف المحافظات.

وأوضح وزير المالية كنان ياغي أن الحكومة تقوم بدعم الإنتاج الزراعي من خلال تقديم كافه التسهيلات للمصرف الزراعي كما أنها بصدد إطلاق بوليصة تأمين للبيوت البلاستيكية لمواجهة أخطار الحرائق والعوامل الجوية.

من جهته تطرق وزير الزراعه محمد حسان قطنا للاهتمام الذي توليه الوزارة فيما يخص دعم اتحاد الفلاحين وتفعيل الوحدات الإرشادية في مختلف المناطق الريفية.

وزير التجاره وحماية المستهلك عمرو سالم أكد على أن الوزارة تسعى جاهده للتدخل الايجابي في الأسواق وخاصة فيما يتعلق بأصحاب الكازيات والأفران حيث تم وضع ضوابط مدروسة للحد من الاستغلال والغش مؤكدا على أن الوزارة بصدد وضع مذكرة لمناقشة موضوع المواد التموينية المدعومة من الدولة.