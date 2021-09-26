تأهيل صويمعة كفر جوم في حلب بتكلفة مليار ليرة

حلب- معن الغادري

أنهى فرع المؤسّسة السورية للحبوب في حلب أعمال إعادة تأهيل صويمعة كفر جوم المعدنية في ريف المحافظة الغربي الجنوبي، مستفيداً من تجميع القطع التبديلية التي استقدمها من مواقع صويمعتي مسكنة وبردة المتضررتين بفعل الإرهاب، حيث تضمّ الصويمعة 12 خلية بسعة 12 ألف طن.

وأشار المهندس عبد الجليل حردان مدير المؤسّسة السورية للحبوب في حلب إلى أنه تمّ الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل لصومعة تل بلاط في ريف حلب الشرقي، بعد أن تعرّضت للتخريب جراء الإرهاب بتكلفة مليار ليرة سورية. وتضمّنت المرحلة الأولى تأهيل مبنى الإدارة والأعمال الإنشائية للصومعة وبسعة تخزينية تُقدّر بـ100 ألف طن من القمح، فيما يتمّ العمل حالياً على إعداد دراسة لتجهيز الصومعة فنياً من (كهرباء وميكانيك).

وأوضح حردان أنه سيتمّ العمل خلال الأيام القادمة على إعادة تأهيل صومعة خان طومان في ريف حلب الجنوبي بسعة 100 ألف طن، وكذلك ترميم المبنى الرئيسي لها إنشائياً، إضافة إلى تطوير الخط الثاني في مطحنة هنانو بحي النيرب بتكلفة 600 مليون ليرة للمشروعين.

وبيّن حردان أن نسبة إنجاز مشروع تركيب معدات تكنولوجية حديثة وتشغيل الآلات في قسم الاستقبال بمطحنة حلب الحديثة في منطقة تل بلاط بريف حلب بلغت 25 بالمئة، وتبلغ السعة الاستيعابية لها 12 ألف طن وسيتمّ وضعها بالخدمة قريباً، إضافة إلى أتمتة وتطوير وتشغيل التجهيزات الرئيسية بمطحنة الثورة في النيرب بما يسهم في الإسراع بإنجاز العمل، لافتاً إلى أن طاقة المطحنة 150 طناً يومياً، ويتمّ حالياً إعداد دراسة فنية لإعادة تأهيل مطحنة الحرية في حي أغيور بعد تعرضها للتخريب بفعل الإرهاب بتكلفة مليار ونصف المليار ليرة، وتبلغ طاقتها 100 طن، إضافة إلى إعداد دراسة فنية لإعادة تأهيل وتشغيل مطحنة حلب الحديثة في تل بلاط بطاقة 400 طن من القمح يومياً، ويجري العمل حالياً على إعادة تأهيل سور مركز جبرين للحبوب.