تعديلات استثنائية على خطة السلة الاتحادية.. والصالة على طريق الإنجاز

حلب- محمود جنيد

تغيرت خطة إدارة السلة الاتحادية بعد أن لاح أفق رحب جديد بالنسبة لتمويل صفقة التعاقد مع المدرب، لتركن ملفات المدربين التي كانت قيد المراجعة والدراسة على جنب، ويجري البحث عن نوعية ممتازة، كما قال مسؤول كرة السلة في الإدارة الاتحادية فراس مصري لـ “البعث”، موضحاً أن زميله عضو الإدارة رصين مرتيني حرّك الموضوع، وكان التجاوب السريع، وتصدى أحد المحبين لتحمّل التكاليف كاملة لمدرب غير محلي “أجنبي أو عربي”، وهناك ملفان يدرسان، والإعلان عن هوية المدرب سيكون مع نهاية الأسبوع الجاري، وبعدها سيتم تعيين الكادر المساعد بالتشاور معه، في الوقت نفسه الذي لاتزال فيه المفاوضات مع اللاعبين رامي مرجانة ويامن حيدر جارية لتعزيز صفوف الفريق الأول بهما للدوري المقبل.

وضمن الحديث عن كرة السلة، والجهود الرامية لإعادة أيام عزها، تلوح التساؤلات حول صالة النادي، وإلى أين وصلت خطوات العمل بها، والجواب كان على لسان مسؤول المنشآت في الإدارة المهندس محمود عنبر الذي أكد أن عجلة العمل تسير بوتيرة منتظمة، وحسب خطة العمل الموضوعة، إذ انتهت أعمال تلبيس الواجهة بالحجر، وبقيت الأجزاء التي ستغطى بألواح “الألكابوند”، بالتزامن مع الانتهاء من أعمال التأسيسات الكهربائية والربط مع مركز التحويل، والمياه العذبة، والمجارير، وما شابه من أعمال مدنية ستنجز بشكل كامل مع نهاية العام الجاري، تليها مرحلة الإكساء والإنارة.

أما عن مشروع أرضية الصالة، فقد أوضح المهندس عنبر بأنه تم الاطلاع على عدة أضابير لاستدراج عروض بهذا الخصوص، لكن الشركة الراعية مصرة على المواصفات الأعلى والنوعية الأفضل، والمماثلة تماماً للأرضية ” الباركيه” المنفذة في صالة نادي الجلاء بالمواصفات العالية، واختتم عضو الإدارة الاتحادية حديثه بالتأكيد أن نهاية عام 2022 ستشهد افتتاح صالة نادي الاتحاد متعددة الأغراض ووضعها في الخدمة، في حال بقي سير العمل بالشكل المطلوب دون معوقات لعجلة دورانه.