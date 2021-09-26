عراك وشتم في اتحاد الطائرة.. ورئيس الاتحاد يطالب بـ”الكومسيون”!

لم يكن أحد يتوقع أن يصل الأمرُ باتحاد كرة الطائرة إلى ما آلت إليه الحال من مشكلات واتهامات بين رئيس الاتحاد من جهة وباقي كوادر اللعبة من جهة أخرى، بل إن الأمر وصل حدود الاشتباك بالأيدي بين أحد الكوادر ورئيس الاتحاد في مقره بمدينة تشرين دون أي تدخل من أعضاء المكتب التنفيذي!.

“البعث” علمت من مصادر موثوقة بأنه جرت ملاسنة كلامية شديدة اللهجة بين حكم دولي سابق ورئيس اتحاد اللعبة، وصلت حدّ الاشتباك بالأيدي، ولولا تدخّل العقلاء لحصل ما لا تُحمد عقباه. وسبب المشكلة أن الحكم الدولي السابق اتهم رئيس الاتحاد بأمور يجب الوقوف عندها والتحقّق منها. كما أكدت المصادر أن الحكم الدولي قال: إنه سيضع المعنيين بصورة ما يملكه من معلومات عن التجاوزات التي قام بها رئيس الاتحاد منذ توليه المهمّة حتى الآن، حتى أن الحاضرين (شهود الحادثة) انصدموا من كمية التجاوزات التي وقع بها رئيس الاتحاد، حيث كان يطالب الحكم الدولي السابق بقبض “الكومسيون” الخاص به من بعض الصفقات التي كانت تتمّ في الخفاء!!.

في السياق نفسه كشفت بعض كوادر اللعبة لـ”البعث” أيضاً أن رئيس الاتحاد حصل خلال مرافقته لأحد الأندية في بطولة عربية على مساعدات للاتحاد عبارة عن “كرات” لتوزيعها على الأندية، لكن رئيس الاتحاد قام بإخفائها، كما أبدت تساؤلها عن مبلغ الـ٢٥ مليون ليرة التي قدّمها المكتب التنفيذي لاتحاد اللعبة، وأين صرفت وكيف؟!.

هذه المشكلات والفوضى وغيرها من الأمور لم تتوقف في ظل غياب الرقابة عن الاتحاد من قبل أصحاب الشأن، حيث أكد رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي بيبرد حاج حسن لـ”البعث” أنه قدّم استقالته وابتعاده عن كل ما يتعلق باللعبة بسبب التفرد بالقرارات من قبل رئيس الاتحاد، ولن يعود إلى أجواء اللعبة مرة ثانية حتى يتغيّر الاتحاد بسبب عدم الانسجام وغياب المصداقية.

وأشار حاج حسن إلى أنه لا يوجد هيكلية اتحاد حتى يعمل معه، مستغرباً انتظار المكتب التنفيذي في البتّ وإعادة ترتيب أوراق اللعبة بعد أن وصلت إلى أسوأ أيامها منذ سنوات طويلة!!.

عماد درويش