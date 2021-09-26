فيرشينن وبيدرسون يبحثان آفاق دفع العملية السياسية لحل الأزمة في سورية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينن ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون آفاق دفع العملية السياسية لحل الأزمة في سورية.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان “إن الجانبين أجريا نقاشات عميقة حول مهام دفع العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون بمساعدة الأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي 2254”.

وتابع البيان إن الجانبين ركزا كذلك على قضايا استئناف اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف ومواصلة الحوار السوري السوري دون أي تدخل خارجي.

وكانت لجنة مناقشة الدستور اختتمت في الـ 29 من كانون الثاني الماضي اجتماعات الجولة الخامسة في مقر الأمم المتحدة في جنيف