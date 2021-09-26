25 إصابة كورونا في مشفى الباسل بطرطوس خلال 24 ساعة

طرطوس- وائل علي

يسجل الخط البياني للإصابات بوباء كورونا ارتفاعات متسارعة على مستوى سورية عموماً، وغير مسبوقة خصوصاً على مستوى محافظة طرطوس، كما وصفها مدير مشفى الباسل د. اسكندر عمار الذي بيّن أن عدد الإصابات التي دخلت قسم العزل في المشفى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت خمساً وعشرين إصابة مشخصة ومثبتة، وهناك أربع حالات في قسم المنفسة، مؤكداً أنها المرة الأولى التي يستقبل فيها المشفى هذا العدد خلال أقل من 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للمرضى الموجودين في قسم العزل إلى 57 حالة تقدم لها الكورسات العلاجية المعتمدة من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وانتقد عمار اللامبالاة التي يتعامل بها المواطن مع المرض، واستمرار افتتاح المبرات وأماكن التجمعات، وعدم التقيد بارتداء الكمامة، واستخدام المعقمات، والمخالطات غير المدروسة، ما ينذر بالمزيد من الإصابات، لاسيما أن موجة واسعة من إصابات الرشح تشهدها المحافظة مع بداية فصل الخريف، وافتتاح العام الدراسي، وكانت مديرية تربية طرطوس أغلقت الشعبة الصفية الرابعة للصف السابع في مدرسة المتفوقين الأولى بطرطوس لمدة أسبوعين إثر ظهور إصابات بين التلاميذ، كما ظهرت إصابات في مدرسة في بيت عليان وسمكة، واتخذت معها الإجراءات ذاتها.