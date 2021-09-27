الحكومة توافق على تمديد فترة السماح لاستيراد النحل حتى نهاية حزيران
دمشق – البعث
وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة بتمديد فترة السماح لكافة المستوردين باستيراد النحل وملكاته ومنتجات خلية النحل المختلفة عدا العسل وكافة مستلزمات تربية النحل لغاية 30 حزيران 2022.
واشترطت الموافقة التقيد بالتعليمات الناظمة للحجر الصحي وأحكام القرار الناظم لاستيراد منتجات نحل العسل وملكاته ومنتجات النحل بكافة أشكالها.
يذكر أن هذه الموافقة تأتي ضمن سياق دعم هذا القطاع بالمستلزمات الضرورية لتأمين احتياجاته واستمراره وتطويره وتأمين حاجة السوق المحلية من العسل ونظراً لأهمية قطاع النحل في تأمين فرص عمل للعديد من المربين.