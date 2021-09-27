الدفاعات الجوية اليمنية تسقط مسيّرة للعدوان في مأرب

أعلن الجيش اليمني اليوم الاثنين إسقاط دفاعاته الجوية طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب اليمنية.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله في بيان: أسقطت الدفاعات الجوية بالجيش واللجان الشعبية طائرة تجسسية أمريكية تابعة لقوى العدوان السعودي من نوع (سكان إيغل) بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل التابعة لمحافظة مأرب.

وكانت الدفاعات الجوية بالجيش اليمني أسقطت في الـ14 من الشهر الماضي طائرة تجسّس تابعة للعدوان السعودي في أجواء محافظة مأرب.

إلى ذلك، شهدت مدينة تعز في اليمن احتجاجات شعبية واسعة ضد الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي وحكومته، تنديداً بانهيار قيمة الريال اليمني.

وأغلق المتظاهرون شوارع رئيسية وسط تعز، ومزقوا صور الرئيس المخلوع هادي، وطالبوا برحيله وحكومته ورحيل تحالف العدوان السعودي.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن قوات الأمن ومسلحين بالزي المدني اعتدوا بالرصاص الحي على المحتجين في تعز. وقام اليمنيون في تعز بإضراب جزئي وإغلاق للمحال التجارية والمؤسسات الخدمية في المدينة.

وتكرر الأمر الأسبوع الماضي، فقد شهدت مدينة تعز تظاهرةً حاشدةً وإضراباً جزئياً للمحالّ التجارية، تنديداً بتدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة وانعدام الخدمات الضرورية.

ورفع المحتجّون في حينها شعاراتٍ تطالب حكومة الرئيس المخلوع وتحالف العدوان بالتدخُّل سريعاً من أجل القيام بإجراءات عملية محدَّدة، مقرونة بمدةٍ زمنيةٍ معلنةٍ لرفع الحظر عن تصدير النفط، وتشغيل الموانئ، واتخاذ كل التدابير والحلول والخطوات التي من شأنها ضبط انهيار الأسعار ووقف انهيار الريال في مقابل الدولار.