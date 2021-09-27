المؤتمر السنوي للمحامين في سورية يختتم أعماله في حلب

حلب – معن الغادري

اختتمت في حلب أعمال المؤتمر العام السنوي لنقابة المحامين في سورية والذي عقد برعاية وحضور الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب والرفيقة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب المنظمات والنقابات المركزي.

وناقش أعضاء المؤتمر على مدى يومين التقارير المقدمة من مجالس الفروع والمقترحات لتطوير آليات العمل النقابي.

وخرج المؤتمر بجملة من التوصيات والقرارات أبرزها زيادة الراتب التقاعدي بحيث يصبح الحد الأدنى لمن لديه ثلاثين عاماً وبلغ الستين من العمر /92 / ألف ليرة، وزيادة معونة الوفاة لتصبح مليونين وثمانين ألف ليرة.

كما قرر المؤتمر إخضاع طالب الإنتساب لنقابة المحامين إلى فحص كتابي في المواد القانونية وفق آلية محددة، ويتم قبول الناجح الحاصل على علامة لاتقل عن 60 درجة، ويعطى الراسب فرصة ثانية لمرة واحدة فقط.

ومن التوصيات المهمة التي صدرت عن المؤتمر، إصدار قانون تنظيم مهنة المحاماة بأسرع وقت، توجيه الكتاب اللازم لمجلس الوزراء بخصوص تعديل أتعاب المحامين وكلاء القطاع العام وتوحيدها، توجيه الكتاب اللازم لمجلس الوزراء بخصوص عدم رفض الوكالة القضائية في المراجعات الإدارية للجهات العامة تحت طائلة المسؤولية، والتنسيق بين مديريات المالية وفروع نقابة المحامين عند فرض ضريبة الدخل على المحامي بحيث تكون على أسس تحقق العدالة الضريبية، والتنسيق مع وزارة العدل في اتخاذ الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا في قصور العدل، بالإضافة إلى توجيه الكتب اللازمة للجهات المختصة لضبط السلاح غير الشرعي والتشدد في عقوبة حائزيه، وتطبيق أحكام قانون مهنة المحاماة والنظام الداخلي والتقيد بأعراف وأصول المحاماة بالنسبة للمحامين لجهة اللباس وحسن الأداء.

وأوضح نقيب المحامين في سورية الفراس فارس أن المؤتمر كان ناجحاً لجهة التنظيم وإدارة الجلسات وغنى المداخلات وأهمية التوصيات والقرارات والتي من شأنها أن تسهم في تطوير العمل النقابي ومهنة المحاماة.

وتقديراً لعطائهما كرم المؤتمر في ختام أعماله المحامي الأستاذ أحمد دشو رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بحلب الأسبق، والمحامي الأستاذ عمران عمران رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بطرطوس الأسبق.

تصوير – يوسف نو