الهلال يفتتح روضة تشرين ويشارك تلاميذ روضة الفرقان تحية العلم

حلب – معن الغادري

افتتح الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال وعضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب النقابات والمنظمات المركزي المهندسة هدى الحمصي روضة تشرين لرياض الأطفال التابعة لفرع حلب للحزب بعد تأهيلها وإعادة بنائها بعدما طالتها يد الإرهاب وحضر جانبا من الأعمال الفنية والمسرحية التي قدمها تلاميذ الروضة.

كما تفقد الهلال روضة الفرقان وشارك التلاميذ تحية العلم الصباحية وجال على الشعب الصفية والبالغة /24/ شعبة تضم /920/ تلميذا وتلميذة واستمع من مديرة الروضة عن واقع التعليم وحاجات الروضة لاستمرارية العمل.

وأكد الأمين العام المساعد على أهمية بناء الجيل وتعليمه حب الوطن وغرس القيم الأخلاقية التي يود الحزب نشرها بين أفراد المجتمع، لافتا إلى ضرورة توفير كل متطلبات العملية التعليمية وتهيئة الظروف المناسبة لتعليم هذا الجيل وإفساح المجال له ليخط طريقه باتجاه التعلم ومتابعة مسيرة العلم للمساهمة في بناء الوطن.

شارك في الجولة أمين فرع حلب للحزب أحمد منصور وأعضاء قيادة الفرع وأمناء الشعب الحزبية.

تصوير – يوسف نو