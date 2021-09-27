سقوط قذيفتين شمال شرق جبلة مصدرهما الإرهابيون بريف إدلب

سقطت قذيفتان صاروخيتان مصدرهما المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف ادلب في محيط قريتي ديروتان وبنجارو شمال شرق مدينة جبلة بريف اللاذقية.

وذكر مراسل سانا في اللاذقية أن المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الغربي اعتدت بالقذائف الصاروخية على قريتي ديروتان وبنجارو بريف جبلة الشمالي الشرقي والتي سقطت في الأراضي الزراعية التابعة لهما ما أسفر عن حدوث أضرار مادية دون أن تتسبب بوقوع إصابات.

وتنتشر في محافظة إدلب وأقصى ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي تقوم بالاعتداء بشكل متكرر عبر القذائف الصاروخية على المنازل السكنية والبلدات الآمنة في المناطق المحيطة.

الدفاع الروسية: رصد 23 اعتداء إرهابياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذت 23 اعتداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر نائب مدير مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له أنه تم رصد 23 اعتداء من المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية وهي 14 في إدلب و3 في اللاذقية و4 في حماة و2 في حلب.

ونفذت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق بريفها الخميس الماضي 26 اعتداء على مناطق ومواقع في أرياف إدلب وحماة واللاذقية.

الاحتلال التركي يعتدي بقذائف المدفعية على عدة قرى في محيط إعزاز

في سياق متصل، اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية على عدة قرى وبلدات في محيط مدينة إعزاز المحتلة بريف حلب الشمالي بالقذائف المدفعية والصاروخية موقعة أضراراً مادية في الممتلكات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها المنتشرين في المناطق التي يحتلونها على الأطراف الجنوبية لمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي الغربي قصفوا بشكل متكرر منذ فجر اليوم بقذائف المدفعية والقذائف الصاروخية التجمعات السكنية في قرى برج القاص ومياسة والشيخ عيسى التابعة لمنطقة إعزاز.

وبينت المصادر أن الاعتداءات أسفرت عن وقوع أضرار في عدد من المنازل والممتلكات العامة والخاصة ووقوع خسائر في الحقول والمحاصيل الزراعية.

واستولى إرهابيون مما يسمى مجموعة “السلطان مراد” و “فيلق الشام” التابعين للاحتلال التركي في الرابع عشر من الشهر الجاري على أحد منازل قرية كفرجنة ومنعوا اهالي قرية براد بمنطقة عفرين بالريف الشمالي من التوجه إلى أراضيهم لجني محاصيلهم الزراعية وفرض شروط تعجيزية من أجل دفع مبالغ مالية لإرهابيي الفيلق وذلك بغية التضييق عليهم ودفعهم إلى ترك أراضيهم للاستيلاء عليها.

الاحتلال الأمريكي يدخل 50 آلية محملة قواعده غير الشرعية بريف الحسكة

إلى ذلك، أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بمواد ومعدات عسكرية ولوجستية قادماً من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي لدعم قواعدها العسكرية في منطقة الجزيرة السورية.

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية أن رتلاً مؤلفاً من 50 آلية من شاحنات وبرادات وناقلات تحمل عربات مدرعة أمريكية وعتاداً عسكرياً متنوعاً دخل الأراضي السورية مساء أمس قادماً من الأراضي العراقية.

وأشارت المصادر إلى أن الرتل توجه أولاً إلى مطار خراب الجير ثم تابع سيره باتجاه الحسكة ومن المتوقع أن يتوجه إلى الريف الجنوبي لمدينة الحسكة حيث مقر قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز قواعدها العسكرية في الجزيرة السورية.