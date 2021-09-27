قوات الإنزال الروسية تجري مناورات واسعة في القرم

بدأت قوات الإنزال الجوي الروسية اليوم مناورات واسعة النطاق في القرم تستمر ثلاثة أيام.

وقالت مديرية الإعلام بوزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم نقلته وكالة نوفوستي: إن هذه المناورات التي تشارك فيها أفواج الهجوم والمدفعية المحمولة جواً ستجري في ميدان الرمي والتدريب (أوبوك) في الجزء الشرقي من شبه جزيرة القرم، وسيشارك فيها نحو ألفي عسكري وأكثر من 100 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة من قوات الإنزال الجوي.

وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال التدريبات تنفيذ فعاليات دفاعية تتضمن عمليات رمي ناري من مختلف الأسلحة الموجودة مع هذه القوات واستخدام أسلحة وحدات الدفاع الجوي المدفعية الصاروخية والمضادة للدبابات وقاذفات اللهب والمدفعية والقناصات.

وخلال المناورات سيتدرب المظليون على تنظيم تنفيذ عمليات الدفاع والمناورة في الليل والنهار، كما سيتم في المرحلة الأخيرة منها تنفيذ عمليات هجومية لتدمير العدو المفترض بنيران الدبابات ومدافع المدفعية الذاتية الدفع.

أمنياً، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط هجوم إرهابي في جمهورية بشكيريا واعتقاله 5 أشخاص.

وقال جهاز الأمن في بيان اليوم نقلته وكالة نوفوستي: تم إحباط التحضيرات لشن هجوم إرهابي على واحدة من منشآت الأمن في جمهورية بشكيريا، ونتيجة الأعمال الخاصة تم احتجاز 5 أشخاص من سكان أوفا من مواليد ما بين عامي 2001 و2003 وهم أعضاء في مجموعة النازيين الجدد، وكانوا يقومون بالتحضير لشن هجوم إرهابي باستخدام المتفجرات والعبوات الناسفة اليدوية الصنع.

وأضاف البيان: جرت في أماكن إقامة المحتجزين مصادرة عبوة ناسفة يدوية الصنع ومتفجرات يدوية الصنع وعناصر لخلطها وأسلحة وتعليمات لصنع العبوات الناسفة وكذلك صور وشعارات للنازيين.

وأشار إلى أن لجنة التحقيق الروسية فتحت قضايا جنائية بحق كل المعتقلين بتهمة التحضير لشن هجوم إرهابي والمرور بفترة تدريب بهدف تنفيذ أعمال إرهابية والإنتاج غير القانوني للمتفجرات والعبوات الناسفة.

إلى ذلك، أعلنت دائرة الطوارئ الروسية اليوم عن العثور على جثث أفراد طاقم مروحية “كا 27” التي تحطّمت في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي في الـ23 من أيلول الجاري.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم دائرة الطوارئ قوله: “تم العثور على جثث طاقم المروحية (كا 27) الخمس”.

وكانت المروحية التابعة لمفرزة الطيران الخامسة تنفذ تحليقاً تدريبياً عند وقوع الحادث وتم اكتشاف مكانها في اليوم التالي لتحطمها على بعد 10 كيلومترات شمال غرب قرية نيكولايفكا بمقاطعة إليزوفسكي.

وفي شأن دولي مستقل، أعربت روسيا عن اهتمامها بتنمية العلاقات وتعزيزها مع ألمانيا، مشيرة إلى أنها تتابع الانتخابات في هذا البلد باهتمام.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله للصحفيين: “بالتأكيد الانتخابات في أكبر دولة أوروبية هي حدث يجذب انتباه العالم بأسره.. نحن أيضاً نراقب باهتمام كبير ما يحدث وما هي النتائج ونعوّل على استمرار علاقاتنا الثنائية وتنميتها”.

وأشار إلى “أن العلاقة بين موسكو وبرلين ليست خالية من الخلافات لكننا متحدون حول فكرة أن المشكلات يمكن ويجب حلها فقط من خلال الحوار، وبالإضافة إلى ذلك فإن ألمانيا هي شريك تجاري واقتصادي واستثماري كبير لنا”.

من جهته، أعرب سفير روسيا لدى برلين سيرغي نيتشايف اليوم الاثنين عن استعداد بلاده للعمل مع أي حكومة ألمانية يتم تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقال الدبلوماسي لقناة “روسيا 24” التلفزيونية الروسية: “نحن مستعدون للعمل مع أي حكومة يجري تشكيلها بناء على نتائج الاقتراع. ذلك أن هناك أجندة إيجابية واسعة جداً بيننا وبين ألمانيا، تشمل الاقتصاد والطاقة والاتصالات في مجال التقنيات والبعد الثقافي الإنساني”.