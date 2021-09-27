محلج سلمية: التقنين يعيق استلام الموسم

دمشق- بشار محي الدين المحمد

بعد أن تمّ اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة باستلام موسم القطن للعام الحالي من قبل محلج أقطان سلمية، وإتمام صيانة الآلات والمعدات بصورة كاملة، والتحقّق من الجهوزية الفنية العالية للمحلج، برزت مشكلة زيادة ساعات التقنين الكهربائي، والانقطاعات المتكررة للتيار خلال فترات الوصل.

وطالب مدير المحلج المهندس باسل الحموي في اتصال هاتفي مع “البعث” بتزويد المحلج بخط كهربائي مستقل، ومعفى من التقنين ليقوم بإنجاز أعمال استلام الموسم بشكل تام، والعمل بأقصى طاقته الإنتاجية.

وذكر الحموي أن المحلج كان قد استلم 790 طناً من الأقطان المحبوبة في الموسم الماضي من مزارعي الرقة، وتمّ الانتهاء من معالجتها في منتصف الشهر الرابع من العام الحالي، وبيع النواتج الأساسية من القطن، والبذور، والثانوية من أتربة، وعوادم، ونفايات بشكل كامل.