إيران تجدد دعوتها لرفع العقوبات الجائرة المفروضة على سورية

جددت إيران دعوتها لرفع العقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري وتقديم المساعدات الإنسانية له وتهيئة السبل لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وأشار كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من المبعوثة الخاصة لوزارة الخارجية النرويجية لشؤون العراق وسورية (هيلدا هارالدستات) إلى أن العقوبات المفروضة على سورية وتسييس توزيع المساعدات الإنسانية عامل في تفاقم الوضع الصعب للشعب السوري داعياً إلى إزالتها جميعاً.

بدورها أعربت هارالدستات عن تقديرها لجهود إيران في الحل السياسي للأزمة في سورية ولا سيما في إطار عملية أستانا وقالت إن النرويج ونظراً لعضويتها غير الدائمة في مجلس الامن الدولي تولي أهمية بالغة لذلك.

وشدد الجانبان في هذه المباحثات على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية وفي المنطقة ككل.