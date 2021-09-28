الصين: اتفاقية أوكوس الأمنية تهدد السلام الإقليمي

قال وزير الخارجية الصيني وعضو مجلس الدولة وانغ يي، إن اتفاقية أوكوس بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تشكل خطرا خفيا على السلام والاستقرار الإقليمي والنظام الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان صحفي، أن وانغ أدلى بهذه التصريحات أثناء مشاركته في رئاسة الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي إلى جانب منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

في سياق متصل، قال سفير الصين في لندن، تشنغ تسيغوانغ، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على بريطانيا العمل على إعادة بناء العلاقات مع بلاده على أساس الاحترام المتبادل.

واعتبر السفير الصيني أن “المحاولات الخارجية لاحتواء الصين ستفشل دائما، لذا يتعين على بريطانيا العمل على إعادة بناء العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم على أساس الاحترام المتبادل”، مشددا على أن “الانتكاسات في العلاقات بين المملكة المتحدة والصين لا تخدم مصالح شعبي البلدين”.

وأكد أن الصين “لا تمثل تهديدا لأي بلد وأن الآن هو وقت تصحيح العلاقات بين الجانبين”.

يذكر أن الصين فرضت في مارس الماضي حظر سفر وتجميد أصول على خمسة نواب واثنين من زملائهم اتهمتهم بنشر الأكاذيب عن البلاد، وذلك ردا على قرار المملكة المتحدة بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ.

إلى ذلك، كشفت شركة “الأكاديمية الصينية لعلوم الفضاء” أن الطائرة العسكرية المسيرة “سي إتش-6” ستكون ضمن الطائرات والأسلحة الأخرى التي تعرض للمرة الأولى بافتتاح أضخم معرض جوي، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الشركة المصنعة (الأكاديمية الصينية لعلوم الفضاء)، التابعة لشركة (الصين للعلوم والتقنيات الجيوفضائية)، أن “سي إتش-6″ تمتاز بالصفات الآتية:

– بإمكانها التحليق لـ 20 ساعة على ارتفاع 50000 قدم.

– تعمل بمحركين توربينيين.

– تعمل على حمل رادار إنذار مبكر وصواريخ جو-أرض وأسلحة أخرى”.

هذا ويعتزم برنامج الفضاء الصيني الكشف عن صاروخ لرحلة فضائية مأهولة قادر على حمل 25 طنا إلى مدار حول القمر في معرض الصين الدولي الثالث عشر للطيران والفضاء، الذي يستمر حتى يوم الأحد، والذي جرى تأجيله عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وفق صحيفة “غلوبال تايمز” الرسمية.