تشكيل فريق عمل مركزي على هامش انطلاق أعمال مؤتمر “الرياضة المدرسية”

دمشق- علي حسون

انطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمر الأول لتطوير الرياضة المدرسية الذي يقام تحت شعار: “التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً وفكرياً”، وذلك برعاية د. عمار ساعاتي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس مكتب الشباب، في قاعات الاتحاد الرياضي العام، بالتعاون والتشاركية مع الجهات ذات الصلة: (وزارة التربية، ووزارة التعليم العالي، ومنظمات الشبيبة والطلائع والطلبة).

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، رئيس مكتب الرياضة المدرسية والجامعية فراس العزب أشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى العمل على وضع الرياضة المدرسية والجامعية تحت المجهر من جديد، حيث تم توجيه الدعوة إلى نخبة الخبراء والمتخصصين والأكاديميين والمؤسسات ذات العلاقة للمشاركة في ورشات العمل، مؤكداً أن المؤتمر سيكون نقلة نوعية ونقطة تحول تصب في مصلحة تطور التربية البدنية والرياضة المدرسية، كما أنه سيشكّل فرصة لحل المشكلات الرياضية الجامعية، وذلك من خلال العمل المشترك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الجانب.

وعلى هامش المؤتمر التقى وزير التربية الدكتور دارم طباع رؤساء: المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين وحيد زعل، ومنظمة طلائع البعث الدكتور عزت عربي كاتبي، والاتحاد الرياضي العام فراس معلا، واتحاد شبيبة الثورة علي عباس، والاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان، وتمخض اللقاء عن تشكيل فريق عمل مركزي بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، والمنظمات الشعبية لتطوير الرياضة المدرسية، حيث دعا وزير التربية إلى إيجاد طرائق لدعم معلم التربية الرياضية واستقطابه، وتنظيم العمل للبدء بالأندية الرياضية من المدارس والوصول إلى مستوى الجمهورية، ووضع آلية للتنظيم بدءاً من تشكيل فريق عمل مركزي ثم لجان للألعاب الجماعية، ومتابعة تقييم العملية التعليمية من خلال المعارف والنشاطات البدنية، وأهمية الإعلام، والتركيز على الإبداع الفردي، وإعادة النظر في المناهج لتتضمن التعريف بالألعاب جميعها من خلال فرق عمل، والتركيز على التشاركية المجتمعية.

بدوره أشار رئيس منظمة طلائع البعث إلى أهمية البدء بألعاب تكون نواة للألعاب الجماعية، والتركيز عليها كانطلاقة لباقي الألعاب، والعمل على اكتشاف المواهب.

من جهته رئيس الاتحاد الرياضي العام نوّه بأهمية مؤتمر تطوير الرياضة المدرسية والجامعية كونه يعزز التشاركية في العمل مع التربية التي هي أساس في تطوير الرياضة المدرسية، مبدياً استعداد الاتحاد لتفعيل البطولات المدرسية، والعمل مع الجهات الشريكة لخدمة الرياضة السورية.

وشددت رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية على أهمية الرياضة والصحة البدنية لتكون جزءاً من حياة الطفل، وتستمر معه خلال مسيرة حياته، وتكون جزءاً من ثقافته.

ودعا رئيس اتحاد شبيبة الثورة إلى التوسع في مناهج الكليات والمعاهد الرياضية لخدمة المشروع التشاركي، ووجوب الاطلاع على تجارب الدول الرائدة في مجال الرياضة.