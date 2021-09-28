توسيع العمل التشاركي الخيري وفق آلية عمل باللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

التقى محافظ اللاذقية إبراهيم السالم ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتمّت مناقشة كيفية توسيع العمل التشاركي لتحقيق زيادة في خدمات المساعدة الاجتماعية للأسر المحتاجة بالتشبيك مع فعاليات المجتمع الأهلي.

المحافظ أكد على وضع آلية عمل مستمرة تقوم على التشاركية بين المؤسسات العامة والجمعيات الأهلية والخيرية، لتقديم المساعدة المجتمعية للعائلات المحتاجة، على أن تعتمد الآلية على رؤية وخطط واضحة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب، مبيناً أن المحافظة ستعمل أيضاً على تنسيق الجهود مع النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية والمهنية وغرف التجارة والصناعة للتوسّع في مجالات تقديم المساعدة المجتمعية وفق إمكانيات كل جهة.

وطرح المجتمعون خطة عمل دائمة بين الجهات العامة في المحافظة والجمعيات وتنسيق الجهود للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، وأن تتوسّع الأنشطة لتشمل مجالات جديدة إلى جانب الأسواق الخيرية بما فيها تأمين الدواء واحتياجات اللباس وخدمات مجتمعية مع قدوم فصل الشتاء، مع توثيق إمكانيات كل جمعية ونوع الخدمات الممكن تقديمها والفئة المستهدقة منها وأعدادهم والإطار الزمني لتقديم خدماتها.