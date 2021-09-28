دورة لتأهيل حكام ومدربي الريشة الطائرة في حماة

حماة- منير الأحمد

أقام اتحاد الريشة الطائرة، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في حماة، دورة تأهيل حكام ومدربين جدد، بالإضافة إلى دورة “شتل تايم”، وذلك بمشاركة حوالي 50 دارساً ودارسة .

أمين سر اتحاد اللعبة إياد محمود أكد لـ “البعث” أهمية هذه الدورات لرياضة حماة وكوادرها كونها تهدف إلى توسيع قاعدة اللعبة، وزيادة عدد مدربيها وحكامها، ما سيؤدي إلى سرعة انتشارها بشكل كبير في الأندية، وهذا بمجمله ينعكس إيجابياً على ازدياد عدد اللاعبين، كما يساهم برفد المحافظة بحكام مميزين ليتم الاعتماد عليهم في قيادة بطولات المحافظة والجمهورية، فضلاً عن أن زيادة عدد المدربين سيساعد في تطوير مستوى اللعبة بشكل عام.

وبيّن محمود أن برنامج الدورة التي تستمر أربعة أيام يتضمن محاضرات بقانون “السكور”، ومهام الحكم وواجباته، وكيفية قيادة المباراة من قبل حكم رئيسي أو حكم إرسال أو حكم خط، مشيراً إلى أن الدورة حتى الآن ناجحة بكل المقاييس، وهناك تجاوب كبير من قبل الدارسين الذين قدم أغلبهم من كلية التربية الرياضية والمعهد الرياضي.

وعن نشاطات الاتحاد المقبلة أضاف أمين السر: لدينا خطة طموحة هذا العام تتضمن بطولة تحت 17 و19عاماً بفئتي الرجال والسيدات ستقام في بداية الشهر المقبل بصالة الشرطة في دمشق، وحالياً هناك معسكر تدريبي لمنتخب فئتي تحت 15 و17 عاماً استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في البحرين خلال شهر تشرين الثاني المقبل.