دوري الأبطال.. مواجهة نارية بين تشيلسي ويوفنتوس وقمة بين السيتي والباريسي

يستعد عشاق الكرة الأوروبية لجرعة دسمة من المباريات المثيرة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري الأبطال التي تنطلق مساء هذا اليوم، وأكثر هذه المباريات تشويقاً تلك التي ستجمع فريق يوفنتوس الايطالي وضيفه تشيلسي الانكليزي لحساب المجموعة الثامنة، حيث يطمح الفريقان المتساويان بالنقاط إلى تحقيق نتيجة إيجابية، وفض شراكة الصدارة، خاصة فريق السيدة العجوز صاحب البداية السيئة في الدوري المحلي الذي يسعى لتعويض جماهيره بأداء مميز في البطولة التي غابت عن خزائنه لسنوات، بينما يدخل البلوز المباراة بعد خسارته ضد منافسه مانشستر سيتي بهدف دون رد في الجولة الماضية من الدوري الانكليزي.

وفي مباراة أخرى مرتقبة يستضيف ملعب حديقة الأمراء قمة من العيار الثقيل أيضاً بين مانشستر سيتي الانكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي لحساب المجموعة الأولى، واستطاع المان سيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا تحقيق الفوز بالجولة الأولى على فريق لايبزيغ الألماني بنتيجة ثقيلة 6- 3، بينما سقط باريس في التعادل مع كلوب بروج البلجيكي بهدف لهدف، لذا تحتاج كتيبة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو للفوز الليلة وحصد أول 3 نقاط، ولكن لن تكون المهمة بهذه السهولة ضد وصيف النسخة الماضية الذي يسعى جاهداً للفوز بهذه البطولة بأي ثمن.

ويخوض فريق ميلان الايطالي مباراة قوية مع أتلتيكو مدريد الاسباني لحساب المجموعة الثانية أقوى مجموعات البطولة، ويدخل ميلان هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز فقط، حيث تجرّع الهزيمة الأولى له في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في أولى جولات دور المجموعات في مباراة مثيرة للغاية انتهت لصالح الريدز بثلاثية مقابل هدفين، بينما يخوض فريق الأتلتي هذا اللقاء لتعويض تعادله أمام بورتو البرتغالي، إذ لم يقدم الفريق المردود الجيد حتى الآن، فتجرّع الهزيمة أمام ألافيس في آخر لقاءاته، ولحساب المجموعة نفسها، يستضيف بورتو البرتغالي نظيره ليفربول الانكليزي، ويتطلع الليفر لحصد الانتصار الثاني له في البطولة من أجل الحفاظ على الصدارة، بينما لا بديل أمام بورتو سوى الفوز إذا أراد المنافسة والتأهل.

مباريات اليوم: أياكس- بشكتاش، شاختار دونيتسك- انتر، 8 مساء، سان جيرمان- مانشستر سيتي، لايبزيغ- كلوب بروغ، بورتو- ليفربول، ميلان- أتلتيكو مدريد، بوروسيا دورتموند- سبورتينغ لشبونة، ريال مدريد- شريف تيراسبول 10 مساء.

مباريات الغد: أتلانتا- يانغ بويز، زينيت- مالمو 8 مساء، بايرن ميونخ- دينامو كييف، بنفيكا- برشلونة، مانشستر يونايتد- فياريال، سالزبورغ- ليل، فولفسبورغ- اشبيلية، يوفنتوس- تشيلسي، 10 مساء.

أرقام وإحصائيات

– لعب مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان 4 مباريات دون أن يخسر في أي منها، (3 انتصارات، وتعادل).

– سجل ليونيل ميسي أهدافاً في مرمى مانشستر سيتي بدور أبطال أوروبا أكثر من أي لاعب آخر، (6 أهداف في 6 مباريات).

– واجه ليفربول بورتو في المسابقات الأوروبية 8 مرات، لم يخسر أياً منها، (5 انتصارات، 3 تعادلات)، ويعتبر النادي البرتغالي أكثر فريق لعب ضده الريدز بالمسابقات الأوروبية دون أن يتعرّض لأية هزيمة.

– فاز كل من تشيلسي ويوفنتوس بمباراة من المباريات الأربع السابقة التي جمعت الفريقين بدوري أبطال أوروبا، فيما انتهت مباراتان بالتعادل، لكن تشيلسي أقصى يوفنتوس عندما التقى الفريقان بدور الـ 16 في موسم 2009.

– انتهت جميع المواجهات الخمس بين مانشستر يونايتد وفياريال في البطولة بالتعادل، 4 منها انتهت دون أهداف، باستثناء نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وفاز فيه الاسبان بركلات الترجيح.